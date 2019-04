Brutte notizie per il Taranto: fuori causa Oggiano il quale nella notte è stato ricoverato in ospedale per una presunta colica renale. Le sue condizioni saranno da monitorare nei prossimi giorni. Fermi anche Manzo e Favetta, lavoro differenziato per i vari D'Agostino, Esposito, Ferrara e Pellegrino

