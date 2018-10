Domenica è in programma un gran bel match in Serie D, infatti si affronteranno Taranto e Fidelis Andria, in un derby che può regalare solamente emozioni. La prima è la nuova capolista del girone H, avendo pareggiato con il Cerignola e avendo vinto a Torre Annunziata, approfittando del ko del Picerno proprio con la Fidelis. Aldo Papagni, ex allenatore di entrambe le squadre e ora al Bisceglie, ha così analizzato questo derby: "Sarà una partita molto combattuta, di fronte ci sono due squadre che stanno vivendo un ottimo momento. Il Taranto ora è in testa alla classifica, ma deve stare attento all'Andria che ha avuto la meglio sui melandrini".

