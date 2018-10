Team Altamura, si pensa già al Pomigliano

Non è stato un weekend particolarmente positivo per il Team Altamura, che ha perso la vetta del campionato di Serie D, occupata attualmente dal Taranto. La formazione di De Luca però non ne fa un dramma, anzi è subito proiettato alla difficile partita con il Pomigliano. Bisogna però vedere come si presenterà la formazione dell'Altamura a questo appuntamento, dato che nell'ultima gara, vale a dire il pareggio per 1-1 contro il Francavilla, il portiere Scarano infatti è stato espulso: quasi sicuramente sarà sostituito dal giovane Valzone, pronto a questa grande occasioni. Rimangono ancora dubbi sulla formazione, dato che Caramuta e Clemente hanno ancora qualche problema fisico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA