Tentano di aggredite i tifosi del Taranto ma vengono fermati

Ennesimo spiacevole episodio capitato in Serie D, questa volta ha visto i tifosi del Taranto protagonisti, dato che sono stati presi di mira da alcuni ultras del Bari, precisamente tre. Si giocava Bitonto-Taranto e la trasferta era vietata agli ospiti, ma quest'ultimi hanno tentato il tutto per tutto arrivando in incognito: il problema è che questi tre supporters baresi avrebbero cercato il 'confronto diretto'. Fortunatamente sono intervenute le forze dell'ordine, che sono riuscite a sventare l'attacco giusto in tempo. RIsultato? Pronti i Daspo, ma l'obiettivo è anche quello di individuare l'identità dei restanti membri del gruppo di violenti non ancora identificati.

