Terlizzi, avvio di stagione perfetto: adesso si sogna in grande

Il Terlizzi è protagonista di un avvio di campionato perfetto: tre successi in altrettante gare. Nel girone unico di Eccellenza nessuno ha fatto meglio. Infatti i rossoblù comandano la classifica a punteggio pieno, segue il Gallipoli a quota 7. In più il Terlizzi ha realizzato sei reti e ne ha subite soltanto due, ma c’è un altro dato che risalta subito agli occhi: sono andati in gol cinque giocatori. L’unico che ha timbrato il tabellino dei marcatori due volte è stato Schirone (contro Casarano e Otranto). Il match contro l’Unione Bisceglie fu deciso da un guizzo di Caruso, mentre la sfida con il Casarano (vinta 3-1) ha registrato anche i gol di Leone e Cormio. Invece domenica, con l’Otranto, è andato in gol (oltre a Schirone) anche Ingredda. Con questo avvio il Terlizzi può iniziare a sognare in grande, ma adesso bisogna pensare all’impegno contro il Barletta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA