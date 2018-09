Terlizzi, la truppa di Anaclerio guarda avanti verso il Barletta

Momento magico per il Terlizzi che si trova in testa alla classifica da sola a punteggio pieno. In tre gare di campionato i rossoblù hanno ottenuto tre successi di seguito, arricchiti da un bel gioco e da uno spirito di squadra che sembra essere l'arma più potente di questa squadra. Domenica 7 ottobre i ragazzi di Anaclerio se la vedranno con il Barletta che arriverà al match contro il Terlizzi con il dente avvelenato, vista la sconfitta casalinga di misura contro la Fortis Altamura ma in tutti e tre i match i biancorossi hanno dimostrato di essere una squadra di alto calibro, per questo motivo le Furie Rosse saranno un avversario da non sottovalutare.

