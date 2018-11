Terza Categoria Maglie, le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, in merito all'ultimo turno del campioanto di Terza Categoria Maglia, si è così espresso: ammonizione alle società Spartan Boys e Virtus Mola “per assenza delle forze di polizia“. Trai calciatori: Mitrano (Virtus Mola): squalifica fino al 30 giugno 2019. (“A seguito di un contrasto con un avversario, durante il quale si promettevano di incontrarsi fuori dal campo, spintonava quest’ultimo che, inviperito, reagiva colpendolo con una testata al naso con fuoriuscita di sangue. Espulso, innervosito, reagiva nei confronti del direttore di gara strappandogli dalla mano il cartellino e apostrofandolo volgarmente“). Conforte (Hellas Laterza): squalifica fino al 30 maggio 2019. (“A seguito di un contrasto con un avversario, durante il quale si promettevano di incontrarsi fuori dal terreno di gioco, e a poi seguito di uno spintone da parte dell’avversario, reagiva colpendolo con una testata al naso che procurava fuoriuscita di sangue“). Cafagna (Sportiva Torre a Mare): squalifica per due gare. Maggipinto (Castellana), Donnazita e Sardone (Football Altamura), Amato (Fulgor Molfetta), Raona (Spartan Boys): squalifica per una gara.

