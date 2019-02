Terza Categoria-Maglie: le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha reso noto la lista dei provvedimenti disciplinari in merito alle gare della tredicesima giornata d'andata del campionato di Terza Categoria, delegazione di Maglie, giocate domenica 3 febbraio scorso. Il Giudice Sportivo ha squalificato, per due giornate, i calciatori Enea Corrado (Gioventù Calcio Specchia) e Matteo Stendardo (Mascapati); per una giornata, fermati i calciatori Gianvito Paiano (Gioventù Calcio Specchia), Daniele Ciurlia (Ruffano) e Maurizio Pascali (Vernole). Ammende di 125 euro per il Melissano (100 per utilizzo di fumogeni e bombe carta da parte di propri sostenitori, 25 per mancanza d’acqua calda nello spogliatoi del direttore di gara); 100 euro per la NuovaAndrano (persona non identificata, a fine gara, riconducibile alla società Nuova Andrano, si avvicinavanei pressi dello spogliatoio e raggiungeva il direttore di gara, minacciandolo e offendendolo). Riguardo al calciatore Matteo D’Amico della Mascapati, che, nel Comunicato Ufficiale del 31 gennaio, risultava squalificato per tre giornate, la Delegazione ha precisato che si è trattato di un refuso e che le giornate da scontare sono solo due (una già scontata) e non tre.

