Terza Categoria, Maglie: le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha reso noto nella figura dell'avv. Alfonso Parente Stefanizzi insieme al rappresentante Aia, Paolo Frassanito, ha preso i seguenti provvedimenti disciplinari relativi alle partite della 25esima e penultima giornata di Terza Categoria, delegazione Maglie: sul fronte calciatori squalificati per una giornata Luigi Licchelli (Mascapati), Fabio Cotardo (Melpignano), Lorenzo Micaletto, Valerio Pascali e Pierluigi Caputo (Melissano), Savino Fanigliulo e Raffaele Miccoli (VS Torchiarolo), Salvatore Capasa (Pro Patria).

Capitolo dirigenti:Inibizione sino al 22 maggio per Silvano Mazzetti (Mascapati). Sul fronte ammende: 50 euro di multa per la Mascapati (propri sostenitori facevano esplodere n. 2 petardi sugli spalti senza conseguenze – I recidiva). Una variazione di programma sulle gare dell’ultima giornata: riguarda la partita tra Pro Patria e Mascapati che verrà giocata, allo stadio di Lequile, alle ore 15 e non alle 16.30 ordinarie. Ufficializzate, infine, le date per le partite di playoff: la semifinale si disputerà domenica 19 maggioalle ore 16.30; alla stessa ora di domenica 26 maggio si giocherà la finale sul campo del SanCassiano, ormai matematicamente secondo e con un vantaggio che va al di là dei sette punti sulla quinta classificata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA