Terza Categoria, Maglie: le sentenze del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha diramato la lista dei provvedimenti disciplinari relativi alla Terza Categoria, delegazione di Maglie, e nella fattispecie inerente alla 24esima giornata giocate domenica scorsa, 28 aprile. Sul fronte calciatori una gara di squalifica per Andrea Torsello e Alessio Puzzello (Ruffano), Alessandro De Riccardis (Cursi), Viktor Polimeno (Melpignano), Giorgio Pagliara (San Pietro Vernotico), Marco Nassisi (Melissano) e Emiliano Bianchi (VS Torchiarolo). Capitolo allenatori: squalifica sino all’8 maggio per Angelo De Rinaldis (GC Specchia). Capitolo dirigenti: Inibizione sino all’8 maggio per Luigi De Iaco (San Cassiano), Massimiliano Marino (Taviano) e Stefano Vito Verri (Vernole). La partita tra Torchiarolo e Ludo Miggiano in programma domenica prossima, 5 maggio, sarà anticipataa sabato 4, alle ore 17.

© RIPRODUZIONE RISERVATA