Tolentino, Crocetti: «Faremo il possibile per realizzare il sogno serie D»

Giorgio Crocetti, tra i fondatori della società Giovani Tolentino nonchè direttore sportivo del Tolentino parla dei moment duri della stagione cremisi e di quelli esaltanti: «Tra novembre e dicembre il momento più difficile ma in un’annata ci può stare, quel che conta è che l’abbiamo superato e che siamo primi da soli. La vittoria della Coppa Italia: un momento veramente importante per tutto il popolo cremisi. Idee chiare sulla volontà di ritornare in Serie D: «Stiamo facendo tutto il possibile per realizzare questo sogno: sarebbe una gran bella cosa per la città».

