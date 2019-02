Trani sempre più vicino alla salvezza, sbancato il campo della Molfetta

È sempre più vicino alla quota salvezza il Trani, che sbanca il campo della Molfetta Sportiva e continua a costruire le proprie fortune soprattutto su una grande solidità difensiva. Tre mattoni importanti sulla strada che porta alla permanenza nella categoria anche per l’Otranto, che s’impone in rimonta sul terreno di gioco del Bisceglie. Un successo per niente scontato, che arriva dopo un periodo piuttosto difficile per gli idruntini, che non vincevano da quattro partite. E domenica prossima i ragazzi di Gigi Bruno saranno messi alla prova dal derby salentino con la capolista Casarano.

