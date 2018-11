Tutto rimandato in Coppa Italia Eccellenza, Barletta-Corato finisce 1-1

Pareggio per 1-1 tra Barletta e Corato nella gara valevole per le semifinali di andata di Coppa Italia Eccellenza. Squadra di casa subito in vantaggio con il gol al 1’ minuto di Saani che lascerà la squadra in 10 per l’espulsione rimediata sul finire del primo tempo. La ripresa invece porta al pareggio del Corato che al 19esimo trova la via del gol con Sisalli. Gara di ritorno prevista per il 29 Novembre mentre il 5 Dicembre si giocherà il recupero della gara d’andata dell’altra semifinale tra Fortis Altamura e Casarano

