Ufficiale Carovigno: si dimette mister Vignola

Una novità in casa Carovigno, squadra che milita nel campionato di Promozione, girone B: il tecnico Vignola lascia la guida tecnica della squadra ed è una decisione presa di comune accordo con la società. Per l'ormai ex tecnico, che ha allenato il Carovigno già dalla passata stagione, è stato fatale la sconfitta subita domenica scorsa in casa contro il Deghi Lecce. L'andamento della squadra non rispecchiava le aspettative che si era prefissata la società ad inizio stagione dal momento che il Carovigno ha conquistato solo sette punti su undici partite e in totale ha raccolto solo una vittoria, sei sconfitte e quattro pareggi. Risultati che hanno messo in allarme la dirigenza carovignese che, di comune accordo con l’allenatore, hanno concordato per le dimissioni di mister Vignola. La società nei prossimi giorni comunicherà il nome del prossimo allenatore che avrà l’arduo compito di far risalire la squadra dall’ultima posizione in classifica e sperare di raggiungere quanto prima l’obiettivo salvezza. Domenica prossima, il Carovigno sarà impegnato in trasferta nel derby con l’Ostuni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA