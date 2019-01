Alla vigilia del big-match con il Deghi parla il dg dell'Ugento: “Inizio parlando della multa di mille euro, abbiamo fatto richiesta, al Comitato Regionale pugliese della LND, degli gli atti per procedere, tramite il nostro legale, alla contestazione della multa inflitta alla nostra società. Siamo convinti di essere estranei ai fatti, dato che abbiamo sempre abuto rispetto nei confronti degli arbitri. Domenica ci aspetta una gara molto importante, ma non decisiva ai fini della nostra stagione, ci troviamo di fronte a una squadra costruita per vincere il campionato, quindi dobbiamo rimanere concentrati e giocare come sappiamo, senza strafare".

