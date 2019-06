Ugento, la certezza è mister Oliva

L'Ugento fa ripartire il suo progetto tecnico partendo da un tassello principale, dalla guida tecnica Mimmo Oliva. Dopo una riunione convocata dal presidente Massimo De Nuzzo, all’unanimità sono stati votati questi incarichi: Cosimo Bellisario vice presidente, Donato Citignoladirettore generale, Loris Bavone direttore sportivo, Antonio De Nola segretario, Edoardo Macagnino e Carmine Congedi team manager. Confermato anche il main sponsor ameco.it del senatore Eugenio Filograna e non è escluso che, nei prossimi giorni, altri investitori sposino la causa giallorossa. Sostanzialmente confermato e promosso a pieni voti e in blocco, dunque, lo staff tecnico-dirigenziale, a partire da mister Oliva, protagonista di un doppio salto dalla Prima Categoria all’Eccellenza in tre stagioni.