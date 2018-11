Un minuto di raccoglimento per la scomparsa dell'arbitro Giordano

Lutto nel calcio dilettantistico pugliese. Nella giornata di ieri infatti è venuto a mancare l'arbitro Giordano di Bari dopo un incidente stradale, di csoneguenza la Lnd ha deciso di approvare la scelta di giocare con il lutto al braccio. Ecco il Comunicato Ufficiale n. 44: "Il Comitato Regionale ha disposto un minuto di raccoglimento su tutti i campi pugliesi per commemorare Antonello Giordano, l’arbitro barese di Eccellenza prematuramente scomparso in un tragico incidente stradale nella serata di martedì. Tutti gli arbitri impiegati nelle gare regionali e provinciali del weekend indosseranno il lutto al braccio in memoria del collega".

