Un Nardò in crisi perde anche contro la Sarnese

Non un buon momento per il Nardò che a Sarno incappa nella quarta sconfitta consecutiva che fa suonare l’allarme in casa granata. Non una grande prestazione della Sarnese che fa il minimo indispensabile per portarsi a casa i tre punti arrivati grazie alla rete di Sannia ad inizio della ripresa. Nel primo tempo i campani sono andati più vicini alla marcatura. Per il Nardò si segnalano solo alcune iniziative, senza esito, di Kyeremateng. Nella ripresa, dopo il gol subito, la squadra di Taurino ha innalzato il proprio baricentro alla ricerca del pari e ci è andata vicino soprattutto con Arario, sfortunato in occasione di un calcio di punizione che si è spento sulla base del palo. Resta così fermo a quota 25 punti in classifica il Nardò che sarà impegnato nel prossimo turno contro il Gravina per un derby tutt’altro che semplice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA