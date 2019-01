Va alla Deghi lo scontro diretto per la vetta della classifica.

Spunti interessanti dalla ventesima giornata del girone B di Promozione che potrebbe essere quella che riscrive la storia dell’intero campionato. La Deghi, infatti, porta a casa lo scontro diretto contro l’Ugento e si porta così al comando della classifica con un punto di vantaggio sulla squadra di Oliva. A segno i soliti Di Silvestro e Poleti. Esordio casalingo vincente invece per mister Andrea De Benedictis sulla panchina del Taurisano che spegne definitivamente la speranze di promozione diretta per il Novoli. I granata si isolano al terzo posto con due punti di vantaggio sull’Uggiano che perde clamorosamente in casa contro l’Atletico Racale, alla seconda vittoria esterna stagionale. Impresa invece del Carovigno che sotto di due reti sul campo del Salento Football, riesce a rimontare e a portarsi a casa tre punti d’oro per la sua classifica.

