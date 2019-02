Vetta della classifica invariata in Eccellenza

Vincono le prime quattro della classifica. Tutto secondo copione, dunque, nella ventiduesima giornata del campionato di Eccellenza. Dieci giorni dopo l’andata della finale di Coppa Italia si ritrovano in campionato Casarano e Corato. Finisce con lo stesso risultato. Vincono i rossazzurri per 1-0, grazie alla rete dell’ex Di Rito. Nona vittoria nelle ultime undici giornate, undicesimo risultato utile consecutivo per il Casarano, che conferma la leadership sia nella classifica generale, mantenendo inalterato il vantaggio di nove punti sul Brindisi, che nella speciale classifica degli attacchi più prolifici, con quarantanove reti all’attivo.

