Vigor Liberty San Paolo Bari sfida lo Sporting Donia

Il Vigor Liberty San Paolo Bari, 4 punti in classifica, sfida nel prossimo turno in trasferta lo Sporting Donia, secondo in graduatoria a 15 punti. La compagine biancoazzurra ha realizzato 8 reti mentre per quanto concerne i goal subiti ne ha incassati 13. L'ultima vittoria del Vigor Liberty San Paolo Bari risale alla terza giornata quando ebbe la meglio sulla formazione Trulli e Grotte col punteggio di 4-3. Lo Sporting Donia che ha totalizzato 5 vittorie, nessun pareggio e 2 sconfitte ha realizzato sinora 18 reti e 8 goal subiti. L'ultimo successo dei biancoazzurri risale nell'ultimo turno contro il Bitetto per 2-0 in trasferta.

