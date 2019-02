Villa Musone, Cardoso: «Pronti per reagire»

Il Villa Musone con l'obiettivo di conquistare altri punti tra le mura amiche. In seguito all beffardo tonfo in trasferta contro il Valfoglia, il Villa Musone torna al "Tubaldi" con una certezza nel cuore: essere in serie positiva dalla partita contro l’Olimpia Marzocca del 23 Dicembre. Per rimanere nel treno dei play-out, i gialloblu dovranno avere la meglio del Mondolfo a quota 25 punti. I granata non vincono dal 27 Gennaio scorso, successo per 2-0 esterno sul Marzocca, e da allora hanno collezionato due pareggi ed una sconfitta. Squadra poco prolifica quella pesarese, con solo 19 reti all’attivo e terzo peggior attacco del girone, ma che dimostra una buona solidità difensiva, 25 gol al passivo. «E' una sfida importante - commenta Vinicius Cardoso Da Silva - in casa abbiamo fatto molto bene nell'ultimo periodo, mentre in trasferta ancora non siamo riusciti a portare a casa dei punti. Siamo reduci dalla sconfitta di domenica scorsa contro il Valfoglia, e pertanto dobbiamo risollevarci subito: ci attende una gara contro una buona squadra e per raggiungere l'obiettivo play-out dobbiamo fare dei punti". Vinicius è arrivato durante la stagione con i villans. «Mi sono trovato subito bene - continua il giocatore gialloblu - Ho trovato un gruppo unito con un allenatore preparato. Nell'ultimo match ho sfiorato il primo gol con i villans in due occasioni ma sono sicuro che con il lavoro primo o poi arriverà» Fischio d’inizio sabato 23 Febbraio alle ore 14.30 al “Tubaldi” di Recanati.

