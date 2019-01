Vincono Ugento e Deghi. Uggiano agguanta il terzo posto in classifica

Prestazione straordinaria di De Giorgi che con una tripletta stende il Carovigno regalando la vittoria all’Ugento. Non crolla la Deghi che riesce ad ottenere la nona vittoria consecutiva superando di misura un buonissimo Lizzano. Domenica scontro diretto in programma tra Ugento e Deghi. Voce grossa dell’Uggiano in zona playoff: Vittorioso a Talsano con una doppietta di Setrenau e un gol di Brindisi agguantando il terzo posto in classifica e superando il Novoli, fermato sullo 0-0 al “Basurto” di Racale. Felice l’esordio di mister De Benedictis sulla panchina del Taurisano con i granata che passano a Scorrano e agganciano il quarto posto in classifica a pari punti proprio con il Novoli. Impeti d’orgoglio per Maglie e Tricase: i giallorossi recuperano due reti di vantaggio con un uomo in meno e impattano per 2-2 sul campo del Brilla. I rossoblù, con uno spunto di Martina, battono la Salento Football e lasciano l’ultimo posto in classifica, ora del Lizzano. Continua a scivolare l’Aradeo, che si deve inchinare anche a Ostuni. Per la squadra di Cerbino arriva la quinta sconfitta consecutiva.

