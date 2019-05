Zollino, vittoria playoff dopo il pari col Salve

Obiettivo raggiunto per lo Zollino che ha difeso con coraggio il pareggio fino al 120esimo minuto e ha vinto i playoff di Seconda Categoria, girone C con la possibilità di credere nel ripescaggio per la Prima Categoria. Uno a uno il punteggio finale contro il Salve che pure era passato in vantaggio con uno spunto di Chiffi dopo 11 minuti. Lo Zollino pareggia su calcio di rigore, contestato dagli ospiti, trasformato da Antonio Aprile. Nei supplementari, il Salve non riesce a violare la difesa della squadra di casa che chiude qualsiasi spiraglio e porta a casa un pareggio che, in virtù della miglior classifica nella stagione regolare, vale come una vittoria. Un risultato che pesa ancora di più, specialmente dopo le due finali playoff perse negli ultimi due anni contro Seclì (2016/17) e Real Galatone (2017/18).

