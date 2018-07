Abbonamenti, sponsor tecnico e nuove maglie: oggi il Lecce svela i programmi

di Redazione Sport

LECCE - Il giorno tanto atteso dai tifosi del Lecce finalmente è arrivato. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, il vice presidente Corrado Liguori presenterà la campagna abbonamenti 2018-2019 e nell’occasione lancerà anche la nuova linea tecnica del sodalizio giallorosso che ha deciso di fare in proprio dopo aver portato a termine il contratto con lo sponsor tecnico Legea.

Di conseguenza, Liguori presenterà anche le tre maglie che saranno indossate dai calciatori del Lecce nel corso di questa stagione sportiva, quindi in campionato e in Coppa Italia. La conferenza stampa, in programma alle ore 11 presso la filiale della Banca Popolare Pugliese di via XXV Luglio, sarà visibile in diretta Facebook sul profilo ufficiale del Lecce.

