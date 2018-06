Albertazzi non difenderà più la porta del Francavilla. Patron Magrì: è stata una sua scelta

di Redazione Sport

FRANCAVILLA FONTANA - Si conclude dopo tre stagioni l'esperienza di Mirko Albertazzi con la Virtus Francavilla. Il portiefre di proprietà del Bologna non difenderà più la porta della squadra biancazzurra. Ad annunciarlo è stato il presidente del sodalizio biancazzurro, Antonio Magrì: "Albertazzi non sarà più il nostro portiere. Avevamo già l’accordo con il Bologna ma il giocatore ci ha riferito che aveva altre proposte. Abbiamo cercato di venirgli incontro ma evidentemente non è bastato".

© RIPRODUZIONE RISERVATA