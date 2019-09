Babacar ha detto sì: è il nuovo centravanti del Lecce

di Redazione Sport

LECCE - La fumata bianca tanto attesa è arrivata in chiusura della sessione estiva della campagna trasferimenti. Il senegalese Khouma Babacar, 26 anni, ha detto sì al Lecce e da questa sera è il nuovo centravanti della squadra giallorossa. Oggi arriverà in città per sottoporsi alle visite mediche e da domani si metterà a disposizione del tecnico Fabio Liverani e del suo staff.

Tre cessioni in casa giallorossa: Pedro Costa Ferreira al Teramo, Linas Megelaitis alla Sicula Leonzio e Joakim Milli al Monopoli, i primi due a titolo definitivo mentre l'ultimo in prestito annuale.

