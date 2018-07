Crisi del Bari calcio, si fa avanti Di Paola: «Pronto a impegnarmi per salvare la squadra, anche in serie D»

L’ex amministratore unico di Aeroporti di Puglia e consigliere comunale di opposizione a Bari, Domenico Di Paola, ha annunciato la sua disponibilità a partecipare in prima persona, con eventuali cordate al salvataggio del Bari calcio. «Ci sono sia adesso che in caso di Serie D», ha precisato citando l’esperienza storica degli anni settanta quando un gruppo di baresi si mise in gioco per sostenere la squadra della città. Di Paola ha anche comunicato che non si ripresenterà alle prossime comunali. In queste ore la società guidata dal presidente Cosmo Giancaspro vive una crisi drammatica con il cda alle prese con la ratifica delle procedure di ricapitalizzazione avrebbero dovuto concludersi entro venerdì scorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA