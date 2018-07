A vuoto l'ultimo tentativo di salvataggio: il Bari rischia di ripartire dalla serie D

Tempo scaduto per il Bari. E' fallito l'ultimo tentativo di salvare dal fallimento la società biancorossa che vede ora aprirsi il baratro della ripartenza dalla serie B. Non sarà infatti ammessa l'iscrizione alla serie B a causa dell'insolvenza del club che avrebbe dovuto versare oggi tre milioni di euro. Non si è concretizzata la trattativa per il passaggio della società nelle mani degli imprenditori Radrizzani e Napoli e quindi, a questo punto, sta per calare il sipario su 110 anni di storia. L'ipotesi più probabile, a questo punto, è che il Bari riparta dalla serie D dove ritroverebbe il Taranto. Anche se per la scadenza del tempo a disposizione, le 18, mancano al momento circa 40 minuti.



