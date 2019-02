Impresa Brindisi: per la prima volta gioca per la conquista della Final Eight

È la prima finale della sua storia. Sudata, ma meritata perché l'Happy Casa Brindisi questa sera a Firenze, nella seconda semifinale della giornata, ha avuto qualcosa in più di Sassari nell’arco dei 40 minuti ed ha saputo farlo fruttare quando più contava. L’appuntamento è per domani sera (palla a due alle ore 18) quando contenderà alla Vanoli Cremona, nel pomeriggio vittoriosa su Bologna, la conquista della Coppa Italia.



Contro Sassari finisce 87-86 per i biancazzurri, sempre avanti in partita tranne nell’ultimo quarto, finito con un parziale di 26-13 per Sassari. Ma l’importante è essere in finale di Final Eight. Domani la sfida con il quintetto dell’ex Sacchetti.

