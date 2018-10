Grande prova di Happy Casa, i brindisini battono il Pesaro 88-73

Esordio casalingo positivo per ‘Happy Casa Brindisi, che ha battuto il Pesaro 88-73. Si inizia subito a ritmi sostenuti. Pesaro cerca di prendere il largo. Al 4’. Gli ospiti relizzano un parziale di 6-0 che (12-6). Ma Brindisi, con Wojciechoskwi e Chappel, blocca subito i marchigiani (16-16 al 18’). Il tempo finisce 20-22. Ancora in difficoltà ad inizio del secondo quarto Brindisi tenta troppo spesso il tiro da tre, senza riuscire a organizzare azioni efficaci. Tuttavia al 13’, la New Basket è di nuovo in vantaggio (27-24). Vitucci fa rifiatare Banks e al 18’, Brindisi si porta a più 9 (38-29). Una tripla a fine parziale segna il massimo vantaggio dei padroni di casa (42-32). Il gap diventa di 14 punti (51-27 al 23’), poi di 16 punti (53-37 al 25’). Il terzo quarto termina 64-50. Nel quarto quarto il tentativo di Pesaro di rimettersi in gara. Recupera nove punti, (72-63 al 36’), ma non riesce a scalfire la supremazia di Brindisi che porta a casa la prima vittoria stagionale.

