Primo tempo da record, ma non basta. Happy Casa sconfitta a Milano (103-92)

Un ottimo primo tempo non è bastato all’Happy Casa Brindisi, sconfitta a Milano 103-92. Continua così la festa dell’Ax Milano, che dopo la Supercoppa incassa, con qualche sofferenza di troppo, anche la prima vittoria in campionato contro i brindisini.

Una settimana fa la difesa di Milano aveva impressionato per solidità, oggi invece ha subito un Brindisi che ha segnato 48 punti nel primo tempo, con percentuali altissime (53% dal campo). Un dato che non piace affatto al coach di Milano, soprattutto in previsione dell’esordio in Eurolega venerdì sul difficile campo di Podgorica: «Avremo dovuto fare molto meglio come approccio ma conosciamo i nostri margini di crescita». Happy Casa è frizzante e resta a contatto per 25 coraggiosi minuti, con la sfrontatezza di Banks (19) e Brown (19 e 8 rimbalzi): la squadra di Frank Vitucci esce dal Forum con zero punti ma con la consapevolezza di poter essere la mina vagante della Serie A.

