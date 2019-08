Benedetta Pilato sul palco con il suo idolo Jovanotti

E' un'estate magica quella di Benedetta Pilato, la 14enne tarantina che ha vinto la medaglia d'argento ai mondiali di nuoto. In vacanza prima di affrontare gli Europei di Budapest, Benny non ha resistito al richiamo del concerto in spiaggia di Jovanotti, il suo idolo, a Policoro nell'ambito deil Jova beach tour. L'artista, saputo della sua presenza, l'ha voluta sul palco e i due si sono fatti una serie di selfie finiti sul profilo Instagram di Benedetta, evidentemente al settimo cielo.

