Campionessa mondiale dei 50 rana: trionfo di Benedetta, la 14enne tarantina già stella del nuoto

Campionessa del mondo juniores nei 50 metri. Un altro straordinario traguardo raggiunto da Benedetta Pilato, la 14enne nuotatrice tarantina ormai più che una promessa del nuoto italiano. Con la vittoria ai modiali juniores di Budapest ha raggiunto tutti gli obiettivi possibili. Tesserata per Fimco e allenata da Vito D'Onghia, Benedetta è primatista italiana (29''98 in batteria a Gwangju) ed è arrivata prima anche agli europei juniores in Russia.

