Campionato Berretti: oggi c'è Livorno-Lecce, andata dei Quarti di finale

Torna il campionato Berretti. Da domani si giocheranno le gare di andata dei “Quarti di Finale” cui partecipano Catania, Feralpisalò, Gubbio, Lecce, Livorno, Reggiana, Renate e Santarcangelo. Come si può notare, sono soltanto due le società del Sud Italia, Catania e Lecce, ancora in corsa per la vittoria dello scudetto.

Domani è in programma l’anticipo tra Livorno e Lecce: la sfida tra labronici e salentini si giocherà sul manto erboso del Campo “E. Priami”, a Stagno Collesalvetti, a partire dalle ore 14.30. Sabato si giocheranno le altre tre partite dei Quarti di finale.

