Brindisi abbraccia l'Happy Casa. E domani sera c'è il Memorial Pentassuglia

C'era davvero tanta gente questa sera a Brindisi per la presentazione della Happy Casa di coach Frank Vitucci. Un autentico bagno di folla ha accompagnato la sfilata di dirigenti, tecnici e giocatori, acclamati dai supporter brindisini che già sognano, anche alla luce delle quattro vittorie ottenute finora in precampionato.

Applausi e cori per tutti da i tifosi biancazzurri che si sono riversati sulla Scalinata Virgilio per salutare i propri beiamini che questa sera prenderanno parte al “Memorial Elio Pentassuglia-Happy Casa Cup”, l’appuntamento più atteso della preseason biancazzurra. L'Happy Casa giocherà alle ore 20.30 contro la Pallacanestro Rieti.



