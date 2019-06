Il Brindisi promosso in serie D

di Redazione Sport

La festa può cominciare, il Brindisi è promosso in serie D. Grazie al pareggio conquistato sul campo dell'Agropoli (1-1) nella finale di ritorno dei play off di Eccellenza, la squadra allenata da mister Olivieri ha conquistato il diritto a giocare nella stagione 2019-2020 nel massimo campionato dilettantistico italiano. Grandi festeggiamenti per i circa 700 tifosi brindisini presenti allo stadio "Guariglia" mentre in città è scoppiata la festa subito dopo il triplice fischio del direttore di gara.

Con la promozione del Brindisi sale a 5 il numero delle squadre pugliesi che nella prossima stagione giocheranno nel campionato nazionale di serie B. Si tratta di Taranto, Fasano, Casarano, Nardò e appunto Brindisi.

