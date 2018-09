La società di arrende: Chiricò non convocato per Ascoli-Lecce

Chiricò non figura fra i convocati del match di sabato ad Ascoli. Il tecnico Fabio Liverani utilizzerà 25 giocatori per la gara Ascoli - Lecce (3a giornata, in programma sabato 15 settembre alle ore 15).

Questa la lista dei convocati, in ordine di numerazione di maglia, non c'è il numero 7 di Chiricò.

1. Bleve 4. Petriccione 5. Cosenza 6. Arrigoni 8. Mancosu 10. Lepore 11. Torromino 13. Haye 14. Palombi 15. Marino

16. Meccariello 17. Pettinari 19. La Mantia 20. Falco 21. Tsonev 22. Vigorito 23. Tabanelli 24. Venuti 25. Lucioni 27. Calderoni 28. Fiamozzi 29. Armellino 30. Scavone 31. Bovo 32. Milli.



