Il Lecce vince. I tifosi fischiano gli ultrà della Nord che contestano Meluso e Chiricò

Esordio positivo del Lecce in Coppa. I giallorossi ieri hanno vinto 1-0 la sfida con il Feralpisalò, giocata alVia del Mare davanti ad oltre cinquemila spettatori. A siglare il gol della vittoria, dopo che Lepore aveva sbiagliato un calcio di rigore concesso dall'arbitro al 29' per un fallo di Mordini su Petriccione, è stato Palombi.

Protagonista anche il pubblico. I tifosi hanno fischiato e urlato slogan contro gli ultrà che dalla Curva Nord hanno contestanto - anche con striscioni - il ds Meluso e Chiricò, il neo acquisto del Lecce non gradito proprio agli ultrà.

