Lecce contro Andria, in cerca dell'allungo decisivo /LA DIRETTA

Si torna in campo. Dopo il colpaccio messo a segno lunedì nel fango del “Marulla”, il Lecce affronta questa sera al “Via del Mare” la Fidelis Andria (fischio d’inizio alle ore 20.30). I giallorossi hanno la possibilità di mettere una seria ipoteca sulla promozione in serie B approfittando del mezzo passo falso di ieri del Catania, fermato sul pareggio dal Bisceglie, che ora rischia di scivolare a -9 in classifica dove è stato raggiunto dal Trapani, vittorioso di misura con il fanalino di coda Akragas.



Prima del calcio d'inizio sarà osservato un minuto di silenzio in memoria di un tifoso della Fidelis Andria deceduto in un incidente stradale.







IL TABELLINO



Lecce: Perucchini, Ciancio, Cosenza, Marino, Legittimo, Arrigoni, Mancosu, Selasi, Tabanelli, Torromino, Di Piazza. A disp.Chironi, Centonze, Di Matteo, Costa Ferreira, Lepore, Valeri, Caturano, Tsonev, Gambardella, Armellino, Persano. All.Liverani.



Fidelis Andria: Murantonio, Longo, Piccinni, Lattanzio, Tiritiello, Cenci, Di Cosmo, Abruzzese, Quinto, Taurino, Lancini. A disp.Cilli, Lobosco, Colella, Croce, Scaringella, Cappiello, Liguori, Scalera, Antonicelli, Camporeale, Zingaro, Turi. All.Papagni.



Arbitro: Sozza di Seregno.





LA CLASSIFICA



Lecce 63

Trapani 57

Catania 57

Juve Stabia 46

Siracusa 46

Matera (-1) 44

Rende 43

Monopoli 42

Sicula Leonzio 38

Cosenza 37

Bisceglie 37

Casertana 36

Virtus Francavilla 36

Catanzaro (-1) 32

Reggina 29

Paganese 28

Fidelis Andria (-3) 27

Racing Fondi 26

Akragas (-3) 11











