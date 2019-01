«Un abbraccio a Lecce». Sui social il saluto di Armellino, ceduto al Monza di Berlusconi

Un bacio all'indirizzo della tifoseria e due foto-simbolo. Così, su Facebook, Marco Armellino saluta i tifosi leccesi. “Ed eccoci qui... l’emblema di come volevano vederci e di come li abbiamo salutati, un abbraccio a tutta LECCE, good luck WOLF, a presto...MARCO ARMELLINO!!!”: questo il suo messaggio che accompagna le due immagini scelte dal calciatore: una di lui che festeggia in campo e una con lui a terra, deluso.





Il centrocampista ormai ex giallorosso ha completato l’iter delle visite mediche. E' stato ceduto a titolo definitivo al Monza. Otto presenze e un gol in B con la maglia giallorossa, dopo una stagione e mezza lascia il Lecce e si trasferisce alla società brianzola per una cifra di 500mila euro. Il club di Berlusconi verserà subito nelle casse del sodalizio di via Colonnello Costadura 300mila euro e 200mila se nei prossimi tre anni se il Monza ottiene la promozione in serie B. Importo che sarà riconosciuto al Lecce anche se Armellino non dovesse fare più parte dell’organico brianzolo.



LE ULTIME SUL CALCIOMERCATO

di Tonio DE GIORGI



l Lecce e Tumminello sono più vicini, anzi vicinissimi. L’accordo pare sia stato raggiunto e per ufficializzare l’arrivo manca solo l’annuncio della società giallorossa. Per il giovane attaccante, 21 anni il prossimo novembre, la situazione è diventata molto più fluida nelle ultime ore.

L’arrivo del calciatore, che domenica scorsa il tecnico dell’Atalanta, Gasperini ha lasciato in panchina durante l’impegno contro il Frosinone, è ormai ad un passo e potrebbe essere annunciato nelle prossime ore. Tumminello è una punta centrale, ma potrebbe giocare anche in coppia con La Mantia. Entro il 31 gennaio potrebbe arrivare pure Manuel Pucciarelli, 28 anni, attualmente in forza al Chievo Verona. Con il giocatore e con la società del presidente CampedellI è stato raggiunto un accordo, ma per il suo arrivo si devono verificare due condizioni: innanzitutto la partenza da Lecce di Stefano Pettinari e poi, non meno importante, l’intesa tra Chievo Verona e Empoli poiché la società toscana ha sempre un vincolo su Pucciarelli.

Il Lecce, dunque, forte dell’accordo con il calciatore e con la società clivense, sta alla finestra e aspetta anche perché in casa propria deve fare posto a Pucciarelli con la cessione di Stefano Pettinari seguito dal Crotone, nei giorni scorsi molto vicino al calciatore giallorosso. Sempre sul fronte arrivi si attende quello di Abdoul Guiebre, laterale mancino di 21 anni che gioca nel Rimini. Con la società romagnola e con il calciatore l’accordo è stato raggiunto, ma il direttore sportivo giallorosso Meluso deve cedere Di Matteo. Il terzino sinistro sta di nuovo valutando la proposta della Reggina, ma a lui si sta interessando anche il Rimini, una destinazione che lo avvicinerebbe alla sua Pescara. Pare si sia per il momento raffreddato l’interesse del Cagliari per Mancosu.

Il direttore sportivo del Lecce, Meluso è stato chiaro in una recente conferenza stampa: negli ultimi giorni la società giallorossa non si priverà di nessuno dei suoi pezzi pregiati. Messaggio che è arrivato pure all’agente del calciatore cagliaritano e al club sardo.

Inoltre più passano i giorni più lievita il prezzo del cartellino. Il centrocampista Marco Armellino, che ha completato l’iter delle visite mediche, è stato ceduto a titolo definitivo al Monza. Il calciatore, otto presenze e un gol in B con la maglia giallorossa, dopo una stagione e mezza lascia il Lecce e si trasferisce alla società brianzola per una cifra di 500 mila euro. Il club di Berlusconiverserà subito nelle casse del sodalizio di via Colonnello Costadura 300mila euro e 200mila se nei prossimi tre anni se il Monza ottiene la promozione in serie B. Importo che sarà riconosciuto al Lecce anche se Armellino non dovesse fare più parte dell’organico brianzolo.

Ancora sul fronte uscite Cosenza è sempre seguito dal Catania. Dubickas, invece, lo vuole il Rimini: se, come già ricordato, Di Matteo parte, via libera con la società romagnola per lo scambio Guiebre-Dubickas. Sul centrocampista Arrigoni invece è pressing del Vicenza, mentre su Megelaitis c'è sempore l'Olbia.





