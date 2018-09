Chiricò, i pregiudizi e gli ultrà zittiti dai tifosi: restituire il calcio a chi lo ama

di Giovanni CAMARDA

Tutto previsto, ovviamente. S’era intuito da settimane che il caso Chiricò sarebbe sfociato nella più demenziale e risibile delle contrapposizioni da stadio, con tifosi delle stessa squadra gli uni contro gli altri armati, con una società neopromossa apertamente contestata e con un allenatore insultato pur essendo riuscito là dove tanti suoi colleghi - alcuni dei quali immotivatamente venerati - avevano fallito. E infine, - e anzitutto - con un giocatore, il Chiricò medesimo, da due mesi nel mirino di una sparuta ma rumorosa frangia di curvaioli militanti, cocciutamente e ostinatamente decisi a resistere.

Una vicenda gestita male - va detto - dal club, forse spiazzato da tanto becerume: ma come, avranno pensato, dopo sei anni di sofferenze vi regaliamo la serie B e voi ci attaccate così brutalmente per un’operazione di mercato? Sarà stato per questo che Sticchi Damiani ha deciso solo tardivamente di intervenire dopo aver mandato in avanscoperta Meluso. Purtroppo, proprio le parole del presidente hanno peggiorato la situazione. Dalla sua conferenza stampa, può darsi anche per una interpretazione infelice, sono passati pochi ma fuorvianti concetti: ho grande rispetto per gli ultrà; gli ultrà non ci chiedono niente; forse (nell’operazione) c’è stata una mia mancanza nei confronti di Meluso. E poi, di contorno ad ogni domanda su Chiricò, in queste settimane ci si è sempre affrettati a dire: c’è il mercato, tanto che ancora oggi si fa riferimento all’ipotetica finestra per l’altrettanto ipotetico allargamento della B.

Errori in serie, insomma, che hanno prodotto un risultato evidente: far credere ai curvaioli militanti che la loro posizione fosse in qualche misura accettata se non proprio condivisa e che si sarebbe comunque fatto il possibile per accontentarli. Come dire: Chiricò ce lo siamo trovati, ma ora stiamo cercando di risolvere la faccenda. Così, quando l’altra sera Liverani lo ha mandato in campo, in curva è saltato il tappo: siamo stati traditi, ora ve la facciamo pagare. L’episodio in sé, quindi, è essenzialmente frutto di un difetto di comunicazione che ha generato incertezza, confusione e quindi la frattura netta.

Ma le modalità di gestire il caso hanno solo dettato la tempistica degli eventi - fin dalla ridicola contestazione al primo allenamento in sede dopo la promozione in B: primato mondiale che supera quello degli incidenti dopo quel Lecce-Ascoli del 2005, seconda di campionato. Non sono invece la causa dello scontro. Che sarebbe comunque maturato, prima o poi, perché in ogni caso l’ingaggio del brindisino non sarebbe mai stato digerito, a dispetto delle scuse pubbliche con le quali Chiricò ha cercato di andare incontro ai suoi detrattori.

Certo, se il club avesse chiarito subito che il fine di ogni decisione - giusta o sbagliata, condivisibile o meno - è il bene del Lecce e che quindi si era ritenuto di prendere il giocatore nell’interesse della squadra, avrebbe quantomeno messo un paletto e esplicitato - evidentemente ce n’era bisogno - che nulla viene fatto per indispettire chicchessia (e francamente sarebbe anche stupido pensarlo). Né una società professionistica deve giustificare alcunché, salvo eventuali fallimenti, e tantomeno si può pensare di condizionarne in qualche modo l’operato, con cori, contestazioni o minacce. Un particolare non di poco conto, sfuggito a Sticchi Damiani nel suo elogio degli ultrà. Semmai, avrebbe potuto e dovuto ricordare, il presidente del Lecce, il record di multe pagate dalla società proprio per le intemperanze di quello spicchio di stadio che, tanto per non smentirsi, è ripartito fedele alle proprie abitudini (multa a Benevento, in attesa del nuovo bollettino del giudice sportivo).

Quello che sfugge ai più - a cominciare dagli ultrà, spettatori paganti come quelli degli altri settori dello stadio, anch’essi meritevoli di grande rispetto - è la sproporzione di certe prese di posizione, la convinzione di essere titolari di un ruolo, di un protagonismo, di una capacità di incidere che invece non sono assolutamente contemplati dal contratto di acquisto (di un biglietto, di un abbonamento). Come si fa a far capire a costoro che, pur avendo il sacrosanto diritto di esprimersi - con fischi, applausi, cori - su tutto, possono però condizionare niente? Come si fa a far capire che cantare in curva, seguire la squadra in casa e fuori, non giustifica alcun tentativo di ingerenza nelle scelte di una società? Non è uno scambio, io tifo e tu mi dai retta; si tifa per passione, per amore, per attaccamento, sperando in cambio di ricevere gratificazioni, gioie, vittorie. Ma finisce là e se a qualcuno non va bene può anche andare a sfogarsi altrove.

Sono banalità ma evidentemente c’è ancora bisogno di sottolineare cosa significhi tifare, seguire una squadra: è il più disinteressato degli amori per il quale non si fanno mai sacrifici di cui poi chiedere conto a qualcuno. Ma se ci si accorge che andare allo stadio pesa e se non si prova più l’irrefrenabile voglia di esultare per un gol segnato dalla propria squadra, forse è arrivato il momento di rifletterci su e chiedersi se non ci si trovi nel posto sbagliato e non sia il caso, semmai, di smettere di andarci. D’altro canto, incomprensibili sono le ragioni per le quali si dovrebbero accettare manifestazioni come quelle di domenica sera: sì, però sono gli unici che cantano. Come se lo stadio fosse il palcoscenico di Canzonissima. Tranquilli, si sopravviverebbe anche all’assenza di cori consunti, nell’80% dei casi autocelebrativi e per il resto dedicati prevalentemente alle forze dell’ordine.

La sensazione è che a questa gente tutto interessi tranne che il bene della squadra: urlare “Lecce calcio società del cazzo” nel momento del 2-1 di Falco è la plastica rappresentazione di priorità diverse da quelle che dovrebbero guidare il tifo. E quindi, se non fa differenza che la squadra vinca o perda, perché insistere? Perché continuare ad affollare quei gradoni se ciò comporta rabbia, frustrazione, nervosismo?

Il risultato è un clima di ingiustificabile tensione, tra squadra e stadio, tra leccesi e leccesi, un assurdo alla seconda di campionato e dopo prestazioni assai promettenti. Soprattutto per merito della società e dell’allenatore, capace di dare un gioco organizzato e brillante ai suoi e in grado di valutare se convenga o meno impiegare Chiricò, sempre nell’interesse del Lecce. Se tutti facessero lo stesso, mettendo quei colori al primo posto, si ritroverebbe serenità, la squadra ne trarrebbe giovamento e andare al Via del Mare tornerebbe ad essere un appuntamento con quell’emozione genuina e incontaminata che solo il calcio sa dare. A chi lo ama davvero.

