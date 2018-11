Il Lecce sconfitto a Pescara: 4-2 il risultato finale

Il Lecce affronta il Pescara in trasferta e già al terzo minuto di gioco subisce il primo gol ad opera di Mancuso. Il Pescara poi raddoppia al 22' con Gravillon. Solo al 47' i giallorossi riescono ad accorciare le distanze grazie a una rete di Palombi.



La prima frazione di gioco si conclude quindi con il Pescara in vantaggio per 2-1.



Via al secondo tempo con il Lecce che parte forte creando due occasioni per il pari ma al 53' perde per doppia ammonizione Calderoni. Liverani corre ai ripari: fuori Scavone dentro Marino per rimodulare la difesa.



Al 67' il Lecce riesce a pareggiare con Tabanelli: 2-2.



Al 77' nuovo cartellino rosso per il Lecce: viene espulso Meccariello per somma di ammonizioni. Giuallorossi in 9.



Pescara di nuovo in vantaggio all'89' e poi al 96' con una doppietta di Del Sole.



Sul 4-2 si chiude la partita con la sconfitta del Lecce.







IL TABELLINO



Pescara: Fiorillo; Balzano, Gravillon, Campagnaro, Del Grosso; Memushaj, Brugman, Machin; Marras, Mancuso, Antonucci. Allenatore: Pillon.



Lecce: Vigorito; Fiamozzi, Venuti, Meccariello, Calderoni; Tabanelli, Petriccione, Scavone (Marino); Mancosu; La Mantia, Palombi. Allenatore: Liverani.



Arbitro: Di Paolo di Avezzano.



Marcatori: 3′ Mancuso, 22′ Gravillon, 47′ Palombi, 67' Tabanelli; 89' Del Sole; 96' Del Sole.

