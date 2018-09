LECCE-SALERNITANA 1-0



IL TABELLINO



Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Fiamozzi, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Arrigoni, Scavone; Mancosu; Falco, Pettinari. A disp. Bleve, Cosenza, Chiricò, Lepore, Torromino, Haye, Marino, Dubickas, La Mantia, Tabanelli. Venuti, Armellino. All. Liverani.



Salernitana (3-5-2): Micai; Casasola, Schiavi, Migliorini; Anderson, Akpa-Akpro, Di Gennaro, Castiglia, Vitale; Djuric, Jallow. A disp. Russo, Pucino, Mantovani, Odfjer,D. Anderson, Vuletich, Gigliotti, Di Tacchio, Palumbo, Bocalon, A. Anderson, Mazzarani. All. Colantuono.



Arbitro: Di Martino di Teramo.





Marcatore: pt, 3' Mancosu.





LECCE - Il Lecce rivede la serie B in casa dopo il pirotecnico 3-3 di Benevento. Gran pubblico al Via del Mare e match che si mette subito bene per i giallorossi chje al 4' passano in vantaggio con Mancosu: 1-0.

Al 15': palo di Scavone, che indirizza di testa la palla verso la porta, su cross giunto da destra.

23': tiro di Calderoni da distanza siderale, palla in orbita.

28': ammonito Migliorini per aver steso Mancosu. Fallo avvenuto sulla trequarti dei campani.

32': punizione di Falco dal limite dell'area granata, la palla sorvola la traversa senza impensierire il portiere dei campani.

34' : ammonito Castiglia per una brutta entrata su Petriccione sulla trequarti della Salernitana. Falco batte la conseguente punizione, Micai costretto a respingere coi pugni il traversone.

Dopo un minuto di recupero s ichide il primo tempo col Lecce in vantaggio.



