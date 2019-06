Ecco Brayan Vera, 20 anni, il colombiano appena approdato al Lecce di Liverani

Si chiama Brayan Vera, ha 20 anni, è colombiano, e sogna di conquistare un posto per il mondiale 2022 in Qatar grazie alle prestazioni che a partire da quet'anno farà con il Lecce. "Per me è un sogno giocare in serie A - ha detto il neo difensore giallorosso -. In questo campionato ci sono i migliori calciatori del mondo e sarò onorato di affrontarli indossando la maglia giallorossa". Vera arriva dall'Itaguì Leones a titolo definitivo: ai colombiani una cifra che si aggira intorno agli 800mila euro e una piccola percentuale sulle future vendite. Dal 14 luglio, Brayan Vera si metterà a disposizione di mister Liverani. "Si giocherà il posto con Calderoni - ha detto il direttore sportivo Meluso -. Brayan è molto giovane per cui bisognerà dargli il tempo per ambientarsi. Anche perché giocare in Italia è difficile per tutti, figuriamoci per un ragazzo di 20 anni che arriva dall'altra parte del mondo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA