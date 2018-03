CASERTANA - LECCE: SECONDO TEMPO 1 A 0 PER LA CASERTANA +++CLICCA PER AGGIORNARE+++

di Francesco BUJA

LE FORMAZIONI

Casertana: Forte, Finizio, Meola, Lorenzini, D'Anna, Carriero , Alfageme, De Rose, Polak, Romano, Turchetta. All.:D'Angelo

Perucchini, Lepore, Di Matteo, Cosenza, Marino, Arrigoni, Tsonev, Mancosu, Tabanelli, Torromino, Saraniti, All: Liverani.



Panchina della Casertana: Gragnaniello, Cardelli, Forte (II), De Marco, Rajcic, Padovan, Santoro, Minale,Rainone, Tripicchio, De Vena.

Panchina del Lecce: Chironi, Centonze, Costa Ferreira, Di Piazza, Valeri, Caturano, Ciancio, Gambardella, Armellino, Persano, Legittimo, Selasi.



Arbitro: Volpi di Arezzo



PRIMO TEMPO

Iniziato il confronto tra campani e salentini. Padroni di casa in completo verde pisello, ospiti in divisa bianca.



6' minuto: debole tiro di Saraniti, raccoglie la palla il portiere dei campani

21': ancora 0-0, i salentini non riescono a trovare spazi in avanti

24': Torromino s'incunea nell'area di rigore campana ma il suo tiro è ribattuto dal vicino Lorenzini

34': contatto nell'area leccesi fra Di Matteo e D'Anna, per l'arbitro non è fallo

37': svarione del portiere della Casertana, che rimedia in fallo laterale mentre sopraggiungeva Torromino

40': ancora predominante iniziativa del Lecce, ma i salentini mai sfiorano il gol45': GOL:Turchetta fa tutto da solo: entra in area dalla fascia sinistra , aggira Lepore e batte a rete sul secondo palo. A sorpresa: 1-0.

47': tiro alle stelle, dalla distanza , da parte di Tabanelli

Fine primo tempo: 1-0. Lecce nettamente superiore a centrocampo rispetto alla Casertana ma la squadra di Liverani non va oltre la trequarti avversaria. La Casertana capitalizza l'unica giocata veramente pericolosa.



SECONDO TEMPO

Inizia il secondo tempo fra Casertana e Lecce. Liverani ha sostituito Tsonev e Torromino con Armellino e Di Piazza. Intanto vincono le inseguitrici dei giallorossi, Trapani e Catania.

47': ammonito D'Anna per fallo su Tabanelli

53': il Lecce sostituisce Di Matteo con Legittimo. Si tratta di due terzini di fascia sinistra.

62': sbaglia il cross dalla sinistra l'attaccante Saraniti, il traversone giunge poco oltre la traversa della porta rossoblù

65': la Casertana si affaccia dalle parti di Perucchini con un tiraccio di Carriero dalla distanza

67': colpo di testa di Lepore, palla sul fondo



