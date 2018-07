E' ufficiale: Cason è della Virtus Francavilla. Contratto triennale

di Redazione Sport

FRANCAVILLA FONTANA - Un nuovo acquisto per il Francavilla. Il club del presidente Magrì ha annunciato di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Cason. Il difensore veneto classe 1995, che si è legato alla società biancazzurra con un contratto triennale, ha acquisito notevoli esperienze nei campionati professionistici, avendo indossato le maglie di Siena, Melfi, Carrarese, Catanzaro e della Ternana in serie B. Il giocatore sarà a disposizione di mister Zavettieri per il ritiro precampionato a San Giovanni Rotondo.

