25' Adorni punisce il Lecce. Cittadella 4-Lecce 1.

12' Motruoso Moncini: tre gol.

21' esce Arrigoni (autore dell'assist-gol per La Mantia, entra Falco).

8' - Lecce vicino al pareggio con Arrigoni ma il difensore Adorni salva sulla linea.

Esce Haye e debutta lo sloveno Majer.

Lecce con Palombi in campo al posto di Tumminello.

Secondo tempo

Fine primo tempo con Moncini che ribalta il Lecce: dal vantaggio giallorosso firmato da La Mantia alla reazione dei padroni di casa che con una doppietta di Moncini ribaltano il risultato, si va al riposo con Cittadella 2, Lecce 1.

42' Cittadella in vantaggio con Moncini.

18' Il Cittadella riordina le idee e aggancia i salentini sulla parità con la rete di Moncini.

12' Lecce in vantagigo con una prodezza balistica di La Mantia.

La partita - Pochi minuti di studio e partita già nel vivo.



Cittadella - Lecce 4-1 (in corso)

Cittadella: Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Drudi, Benedetti; Settembrini (22' Frare), Pasa (1'st Siega), Branca; Schenetti; Moncini, Finotto.

A disposizione: Maniero I, Parodi, Camigliano, Panico, Proia, Bussaglia, Maniero II, Cancellotti, Diaw.

All. Venturato.

Lecce: Vigorito; Fiamozzi, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Arrigoni (21'st Falco); Haye (5' st Majer); La Mantia, Tumminello (1'st Palombi) .

A disposizione: Bleve, Riccardi, Cosenza, Mancosu, Marino, Saraniti, Pierno, Felici, Venuti.

All. Liverani.

Arbitro: Dionisi di L'Aquila.

Marcatori: pt, 12' La Mantia, 18' Moncini, 42' Moncini; st, 14' Moncini, 25' Adorni.

