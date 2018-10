Clamoroso, il campionato di B rischia la sospensione: potrebbe tornare a 22 squadre

di Lino DE LORENZIS

LECCE - Si profila un clamoroso ribaltone nel campionato di serie B. Proprio quando la battaglia legale sembrava essere giunta all’atto finale, con buona pace delle pretendenti al ripescaggio nel torneo cadetto, ieri è arrivata quasi inattesa la pronuncia del Tar del lazio che ha rimescolato le carte. Il Tribunale amministrativo infatti ha accolto il ricorso della Ternana, al quale avevano aderito anche Siena, Novara e Pro Vercelli, avverso il format del campionato ridotto a 19 squadre. Di conseguenza, viene sospesa la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale che portava il numero di squadre a 19 con conseguente blocco dei ripescaggi. A questo punto, la Federcalcio del neo presidente Gabriele Gravina potrebbe essere costretta a reintegrare in serie B tre squadre da individuare tra Ternana, Catania, Novara, Pro vercelli e Siena. C’è da tener conto anche del ricorso presentato dalla Virtus Entella che a sua volta spera nella riammissione in serie B. Un bel pastrocchio come si può capire. Ecco il testo integrale della sentenza: “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), Accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende i provvedimenti impugnati ai fini del riesame degli stessi nei sensi di cui in motivazione; Fissa per la discussione del merito l’udienza pubblica del 26 marzo 2019; Compensa le spese della presente fase. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Germana Panzironi, Presidente Anna Maria Verlengia, Consigliere Francesca Petrucciani”.

A questo punto, il campionato di serie B potrebbe essere sospeso per consentire il ripescaggio di tre società e di conseguenza la nuova compilazione del calendario che dovrà inevitabilmente considerare le partite che nel frattempo sono state già giocate. Sì, il pregresso dovrebbe essere preservato anche al fine di evitare ulteriori ricorsi.



