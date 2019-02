Collovati sospeso dalla Rai fino al 9 marzo per le frasi sessiste sul caso Wanda Nara

A seguito delle dichiarazioni giudicate sessiste di Fulvio Collovati durante la trasmissione Quelli che il calcio e le relative polemiche che si sono scatenate, la Rai ha deciso di sospendere l'ex campione del mondo fino al 9 marzo prossimo. Collovati era intervenuto nel corso della trasmissione di Rai2 per dire la sua sul caso di Mauro Icardi e della moglie-agente Wanda Nara. «Quando sento una donna, poi la moglie di un calciatore, parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco, non ce la faccio. Se parli della partita e di come è andata va bene, ma non puoi parlare di tattica perché una donna non capisce come un uomo», aveva detto Collovati tra l'indignazione e l'imbarazzo degli altri ospiti in studio.



Mi scuso se le frasi pronunciate in chiusura di trasmissione a Quelli che il Calcio pure in un clima goliardico , abbiano urtato la sensibilità delle donne .Me ne dispiaccio ma non era mia intenzione offendere nessuno , chi mi conosce sa quanto io rispetti l'universo femminile. — Fulvio Collovati (@FulvioCollovati) 18 febbraio 2019





Wanda Nara riceve il Tapiro di Striscia. E Capello la bacchetta: «Stia attenta sui social» Le scuse di Collovati non sono servite, hanno solo attenuato.

«Anche a me si gira lo stomaco a sentire alcuni opinionisti...». È il post che ha pubblicato, sul proprio profilo ufficiale di Facebook, Carolina Morace, allenatrice del Milan, per commentare le parole di Fulvio Collovati, pronunciate in tv. «Le donne non possono parlare di tattica, quando sento che lo fanno mi si rivolta lo stomaco», ha detto l'ex stopper di Milan, Inter e Nazionale azzurra. Collovati ieri sera si è scusato pubblicamente.

